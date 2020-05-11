Утром 11 мая не состоялось заседание по делу правозащитника Азимжана Аскарова. Судья Чолпон Досмамбетова заявила, что межрайонный суд Бишкека, в котором должно было пройти заседание, упразднен еще с 8 мая. Об этом, по ее словам, стало известно сегодня, когда она вышла на работу.

«Мы не будем работать. Сегодня узнали, что межрайонный суд упразднили. Оказывается, был указ президента. 8 мая вступили в силу изменения, внесенные в Гражданский процессуальный кодекс, согласно которым межрайонных судов больше нет. Вместо них будут работать административные суды. Пока судьи не вышли на работу. Мы были назначены судьями межрайонного суда, поскольку таких судов больше нет, мы работать не можем. А судьи административных судов еще не назначены. Судей назначает президент», — цитирует Досмамбетову издание «Азаттык».

В Верховном суде опровергли то, что о расформировании суда стало известно только сегодня.

Издание Kaktus Media со ссылкой на Верховный суд сообщило, что в силу вступил закон, который предусматривает образование административных судов на базе межрайонных судов.

Правозащитники «Бир Дуйно — Кыргызстан», участвовавшие в процессе, оказались «в недоумении». По словам Толекан Исмаиловой, суд своевременно не уведомил их о невозможности рассмотрения дела. При этом, адвокаты, не смотря на сложности, специально приехали на процесс из города Ош.

«Следует отметить, что предусмотренные законом сроки рассмотрения дела нарушены и конституционное право Аскарова на судебную защиту ущемляется», — считают в «Бир Дуйно — Кыргызстан».

На рассмотрении в суде находится административный иск от Аскарова о признании недействительными действия правительства в отношении решения Комитета ООН по правам человека. В 2016 году Комитет ООН призвал власти Кыргызстана оправдать Аскарова, выпустить его на свободу и выплатить ему компенсацию, однако правительство до сих пор это решение не исполнило.

Азимжан Аскаров — правозащитник с юга Кыргызстана, который стал известен своими расследованиями пыток со стороны милиции. Основал правозащитную организацию «Воздух», которую возглавлял в течении 15 лет.

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера». 15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.