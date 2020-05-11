В Иссык-кульской области выявлены два новых случая заражения COVID-19.

Ранее врачи сообщили о выздоровлении последнего пациента, у которого был выявлен коронавирус. Минздрав сообщил, что оба новых случая — завозные.

Один из заражённых приехал с рабочей группой из Нарына и сразу же был помещён в обсервацию. Результаты повторного анализа у мужчины показали положительный результат.

Второй заражённый вернулся из Бишкека. Там он находился в обсервации после прилёта из Екатеринбурга.

«Первичный ПЦР у него был отрицательный и он уехал по месту жительства [в Иссык-Кульскую область] проходить карантин. Повторный ПЦР у пациента был положительным и его госпитализировали в изолятор», — пояснила «Клоопу» пресс-секретарь Минздрава Жылдыз Айгерчинова.

По её словам, после первого отрицательного результата пациента обычно отправляют в домашний карантин, где он должен ожидать назначение второго анализа. Как показывает практика, именно второй анализ показывает положительный результат.

Теперь в Иссык-кульской области число заражённых коронавирусной инфекцией достигло 12 человек. При этом, 10 человек считаются выздоровевшими.

Ранее оперативный штаб сообщал, что введет ограничения на въезд и выезд в Иссык-Кульскую область. Чиновники приняли решение с 4 мая впускать в область только тех граждан, у которых будет отрицательный анализ на коронавирус.

Однако первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявил, что требовать справку на блокпостах об отсутствии COVID-19 у граждан излишне.

На 11 мая по всей республике зафиксировано 1016 случаев заражения коронавирусом. При этом, в стационаре находятся 316 человек, из них трое в реанимации.

Выздоровевшими считаются 688 человек. За все время эпидемии в Кыргызстане умерли 12 человек.