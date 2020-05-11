Пресс-секретарь минздрава Жылдыз Айгерчинова сообщила, что врачи проведут вторую операцию для одного военнослужащего. Он и еще двое военных получили огнестрельные ранения во время конфликта на кыргызско-таджикской границе 8 мая.

«Проводился консилиум с участием заместителя министра здравоохранения Мадамина Каратаева. Участвующие в консилиуме решили сделать вторую операцию военному, состояние которого было тяжелым. Но дата операции еще не определена», — сказала Айгерчинова.

В минздраве добавили, что сейчас состояние военного «стабильно тяжелое», его доставили в Бишкек в Нацгоспиталь. Ранее его состояние оценивалось, как «крайне тяжелое». Он находится в реанимации.

Он получил огнестрельное ранение грудного отдела позвоночника, а также брюшной полости и таза.

Состояние еще двоих военнослужащих оценивается как «удовлетворительное». У них было огнестрельное ранение грудной клетки.

Кроме военнослужащих, в больницу также поступил раненый гражданин Кыргызстана. Ему оказали первую помощь и отправили домой.

Конфликт на границе вечером 8 мая. Пресс-служба ГПС Кыргызстана сообщила, что военные погранвойск Таджикистана открыли огонь из минометов. Конфликт между жителями Кыргызстана и Таджикистана произошел на территории Чек Баткенской области из-за споров между жителями относительно несогласованного участка в 5000 квадратных метров.