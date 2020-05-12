Замминистра минздрава Нурболот Усенбаев сообщил, что за сутки в стране зарегистрировано 6 случаев заражения медработников коронавирусной инфекцией.

«В Нарыне зарегистрированы шесть случаев заражения медиков — это сотрудники областного роддома. Для них создавались безопасные условия и, возможно, заражение произошло из-за несоблюдения правил безопасного общения, был занос инфекции. В родильном доме проведены все мероприятия, поменяли весь персонал, потому что предыдущий отправлен на обсервацию. Роддом работает в прежнем режиме», — заявил Усенбаев

Всего по стране 241 случай заражения медицинских работников COVID-19. Общее количество случаев заражения коронавирусом достигло 1037.

Из стационаров республики за сутки выписалось 6 медработников. Всего считаются выздоровевшими 186 медработников.

На выплату компенсаций для медиков выделено 50 миллионов сомов. Им должны выплачивать по 200 тысяч в случае заражения на работе и миллион в случае смерти медработника.

Комиссия Минздрава должна решить, кому выплатить компенсации, а кому нет. У властей есть предположение, что некоторые медики заразились не на работе, или же не следовали инструкциям. Однако сами медики постоянно жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты.