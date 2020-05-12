Фото: Жениш Айдаров, «Азаттык».

11 мая прошла двусторонняя встреча с участием представителей местной власти Баткенской области и Согдийской области Таджикистана. В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы согласования спорных территорий, а также восстановления дома, сожженного в ходе конфликта 8 мая между гражданами Кыргызстана и Таджикистана.

Аким Баткенского района Каланбек Маркаев, участвовавший на встрече, сообщил «Азаттыку», что сожженный дом будет восстановлен за счет кыргызской стороны. Материальный ущерб, по его словам, сейчас подсчитывается.

«Мы обсудили вопросы необходимости проведения разъяснительных работ среди местных жителей и предотвращения конфликтов. Все были едины во мнении, что нужна стабилизация ситуации. Поднимались и вопросы о спорных участках», — сказал он.

Пресс-секретарь полпреда правительства в Баткенской области Чолпон Бердикулова сообщила «Клоопу», что начались мероприятия по восстановлению сожженного в ходе конфликта дома.

«Полномочный представитель Алишер Абдрахманов поручил безотлагательно решить проблему этой семьи и, не дожидаться результатов расследования, начать застройку, чтобы к осени закончить строительство дома. Соответствующие органы двух стран сейчас выясняют, какой был нанесен ущерб, кто это сделал, а также был ли совершен поджог случайно или умышленно», — сказала она.

Новопостроенный дом Мажитовых

8 мая между жителями участка Чек Баткенского района и села Кумазор Исфаринского района Таджикистана произошел конфликт. Приграничный конфликт начался из-за несогласованного участка между двумя странами. В ходе словесной перепалки и взаимных перекидываний камнями, прозвучали выстрелы.

Во время конфликта был сожжен пятикомнатный дом семьи Мажитовых, который находился на приграничном участке. Владелец дома Абдраим Мажитов рассказал «Азаттыку», что он живет на этой земле уже 30 лет и успел обустроить 11 своих детей. Сожженный дом предназначался для его младшего сына, а чтобы построить его они недавно взяли кредит.

Его жена Шаада Мажитова зарабатывает изготовлением ковров ручной работы. Она с горечью вспоминает, что вместе с домом сгорели сотканные ею ковры для ее сына.

«Я своими руками ткала ковры, продавала на рынке, на эти деньги построили сыну дом. Также взяли деньги в банке. Для дома сына я специально соткала два арабских ковра. Вещи, домашняя утварь – все превратилось в пепел. Что же это такое! Говорят, что соседи – это навсегда. Они живут буквально за стеной. Воду берут у нас. Как понимать их поступки?», — огорчилась Мажитова.

В ходе перестрелки на границе пострадало шесть человек — четыре кыргызстанца и два таджикистанца. Трое кыргызских военных получили огнестрельные ранения, им сделали операции. Стороны обвинили друг друга в произошедшем конфликте.