Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев заявил на брифинге 12 мая, что «в республике с 15-16 апреля наблюдается тенденция к снижению уровня заболеваемости».

По его словам, увеличение числа случаев заражения коронавирусом отмечалось с 5 по 20 апреля, с наивысшим абсолютным показателем 11-12 апреля.

«Самый высокий уровень пришелся на неделю раньше прогнозируемого, а снижение заболеваемости началось с конца апреля, это связано с эффективными мероприятиями. На сегодня, при наличии большого количества завозных случаев и при наличии бытового заражения при контакте, цифры у нас пока еще держатся на напряженном уровне», — заявил он.

В апреле минздрав сообщал, что пик распространения коронавирусной инфекции придется на период с 20 по 24 апреля 2020 года.

По состоянию на 12 мая, в стране зафиксировано 1037 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки фиксируется в среднем около 20 случаев. Однако 10 мая в стране зафиксировали 71 новый случай, так как из российского города Соль-Илецк прибыли 55 заразившихся кыргызстанцев.

При этом, 70% пациентов из общего числа зараженных уже выписались из больниц. За все время эпидемии в Кыргызстане умерли 12 человек с COVID-19.