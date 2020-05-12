Телохранитель бывшего президента Алмазбека Атамбаева и бывший сотрудник Девятой службы Канат Сагымбаев

Госслужба исполнения наказаний сообщила, что проверит, заражены ли COVID-19 фигуранты дела о событиях в Кой-Таше 7-8 августа. Тогда власти в течение двух дней штурмовали дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Пресс-секретарь ГСИН Самат Калыков рассказал «Клоопу», что проверку делают для тех, «кто думает, что в учреждениях пенитенциарной системы имеется COVID-19, особенно у тех, кто проходит по Кой-Ташскому делу».

«То что, говорят, что в ГСИН есть коронавирус — не соответствует действительности. Адвокаты и правозащитники пытаются всячески очернить нашу систему. Мы заинтересованы в том, чтобы коронавирус не проник на территорию учреждения», — поделился Калыков.

Решение о проверке фигурантов именно этого дела Калыков объяснил тем, что в ГСИН недостаточно тестов для проверки всех заключенных.

По словам пресс-секретаря, проверку пройдут восемь человек. Среди них — телохранитель Атамбаева и бывший сотрудник Девятой службы Канат Сагымбаев. Имена остальных людей пресс-секретарь не уточнил.

Ранее адвокат Замир Жоошев на своей странице в фейсбуке сообщил, что Сагымбаев подозревает у себя симптомы коронавируса.

«Сагымбаев сообщил суду, что испытывает симптомы простуды и опасается, что это может быть коронавирус. Он просил судью посодействовать в его медицинской проверке, так как администрация и медицинская служба СИЗО-1 Бишкека никак не реагирует на его жалобы», — написал Жоошев.

Однако Калыков опровергает, что Сагымбаев подозревал у себя наличие коронавируса.

«Мы с Сагымбаевым поговорили после того, как приехали из суда. Он опроверг это. Он отрицает, что заявлял, что у него коронавирус. […] Он же нормальный человек, порядочный спецназовец, он бы никогда не стал жаловаться. Он сказал лишь то, что 3-4 дня назад у него было недомогание, но, мне кажется, это естественно. Я сам в СИЗО работал. Там в одной камере содержатся по 7-8 человек. Естественно, плохо будет каждому», — объяснил пресс-секретарь.

Он добавил, что Сагымбаева медики проверили после того, как тот сообщил своему адвокату о недомогании.

«У нас имеется справка и объяснительная самого Сагымбаева, в которой он все отрицает», — заверил пресс-секретарь.

Разбирательство по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа проводится в закрытом режиме. По делу проходят 14 человек, среди которых бывший президент Алмазбек Атамбаев, его бывший советник Фарид Ниязов, экс-депутат Равшан Джеенбеков, депутаты парламента Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.

Их обвиняют в покушении на насильственный захват власти, захвате заложников, массовых беспорядках, убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия, хищении или вымогательстве огнестрельного оружия и других преступлениях.