Глава МИД Кыргызстана Чингиз Айдарбеков на брифинге 12 мая обвинил отдельных представителей неправительственных и общественных организаций в провокациях. По его словам, они распространяют фейки и вводят в заблуждение кыргызстанцев, которые не могут вернуться на родину.

«Отдельные лица, представители НПО и общественных организаций и движений как внутри страны, так и за рубежом продолжают нагнетать обстановку, предлагая свои услуги по эвакуации наших граждан […] Недопустимо отрабатывать чьи-то заказы», — возмутился Айдарбеков, но называть конкретных имён он не стал.

Он напомнил, что возвращением кыргызстанцев занимаются не представители общественных организаций, а МИД путём переговоров с другими государствами.

«Их действия наносят вред нашей работе и могут негативно отразиться на двусторонних отношениях Кыргызстана с другими государствами, включая наших союзников и партнеров. Работа ведется активно, последовательно, важно думать о последствиях, безопасности нации, стабильности в стране. Важно думать о том, чтобы не допускать личные пиар-акции, которые не должны вредить нашему народу и не должны становиться препятствием на пути системного возвращения наших соотечественников», — сказал Айдарбеков.

Такое заявление Айдарбеков сделал после возвращения 550 граждан Кыргызстана из российского города Соль-Илецк в Оренбургской области. При этом, 56 прибывших граждан оказались заражены коронавирусной инфекцией, потому что ехали в автобусах четыре дня.

В этот город стали стекаться кыргызстанцы из России, потому что он расположен недалеко от границы с Казахстаном. Многие кыргызстанцы поверили слуху, что транзитный коридор через Казахстан открыт и решили пойти в Кыргызстан пешком. Точно неизвестно, кто распространял слухи об открытии транзитного коридора со стороны Казахстана.

Тысяча кыргызстанцев вернётся на родину в мае

Айдарбеков во время своей речи также сказал, что за всё время властям удалось вернуть 9 196 кыргызстанцев из 23 стран. С просьбой оказать помощь в возвращении на родину в МИД обратилось еще 8 712 граждан из 58 стран.

По его словам, ведомство планирует в ближайшие недели мая возвратить на родину ещё около тысячи кыргызстанцев. Он отметил, что всех граждан пребывающих из других стран, сразу помещают в обсервацию и проверяют на наличие коронавирусной инфекции.

«Это нацелено на недопущение нового проникновения коронавируса в страну. Есть комплекс мер и туда входят проверка ПЦР-тестами, обсервация, а в случае наличия коронавирусной инфекции проводится лечение. Возвращение на родину каждого гражданина — это наш особый приоритет», — заключил Айдарбеков.

Коронавирус в Кыргызстане

На 12 мая в Кыргызстане зафиксировано уже 1037 случаев заражения коронавирусом. По данным минздрава большее количество новых подтверждённых случаев — завозные.

Так, на брифинге 12 мая замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев заявил, что за минувшие сутки зараженные были выявлены среди вернувшихся на родину кыргызстанцев.

«Три из них завозные. Один прибыли из Дубая, двое из России. […] В обсерваторе «Семетей» выявлен еще один зараженный из Соль-Илецка. Таким образом, из Соль-Илецка прибыло 56 зараженных», — заявил замминистра.