Дата-журналистка Савия Хасанова сравнила среднее качество воздуха в Бишкеке в период с 1 марта по 11 мая в этом и прошлом годах.

Качество воздуха зависело от концентрации в воздухе мелких частиц PM2.5 — загрязнители, которые ежечасно измеряет датчик, расположенный на территории посольства США.

Индекс качества воздуха измеряется по шкале от 0 до 500 и делится на шесть категорий от хорошего до опасного. Индекс до 100 считается приемлемым и безопасным для здоровья местного населения. Средний показатель качества воздуха в апреле прошлого года был – 71, в апреле этого снизился более, чем в два раза — 31.

Заметное улучшение качества воздуха происходит после отключения отопления в столице 19 марта в 2019 и 2020 годах. Однако в этом году из-за похолоданий, отопление было повторно включено с 24 марта и отопительный сезон закончился только 4 апреля. И на графике видно резкое ухудшение качество воздуха в этот период.

Почти в это же время, 25 марта в Бишкеке ввели режим чрезвычайного положения и ограничили передвижения общественного и личного транспорта. Это также положительно повлияло на качество воздуха в городе.