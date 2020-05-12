Жээнбеков навестил раненых солдат. Фото: Пресс-служба президента

Президент Сооронбай Жээнбеков навестил военнослужащих, которые были ранены во время конфликта 8 мая на границе Кыргызстана с Таджикистаном.

Троих солдат перевели из баткенской областной больницы в нацгоспиталь в Бишкек после операции. Военные

получили огнестрельные ранения, один из них до сих пор в тяжелом состоянии и ему необходима еще одна операция.

Всего в ходе конфликта пострадало 6 человек — четверо кыргызстанцев и двое таджикистанцев. Одного кыргызстанца, который получил травмы от попадания камнем в лицо, уже отправили на амбулаторное лечение.

В Госпогранслужбе Кыргызстана сообщили, что приграничный конфликт начался из-за несогласованного участка в 5000 квадратных метров между странами.

Обе стороны конфликта начали забрасывать друг-друга камнями.

Позже, сотрудники погранслужбы ГКНБ Таджикистана открыли огонь из миномётов в сторону граждан и солдат Кыргызстана.