Президент Сооронбай Жээнбеков навестил военнослужащих, которые были ранены во время конфликта 8 мая на границе Кыргызстана с Таджикистаном.
Троих солдат перевели из баткенской областной больницы в нацгоспиталь в Бишкек после операции. Военные
получили огнестрельные ранения, один из них до сих пор в тяжелом состоянии и ему необходима еще одна операция.
Всего в ходе конфликта пострадало 6 человек — четверо кыргызстанцев и двое таджикистанцев. Одного кыргызстанца, который получил травмы от попадания камнем в лицо, уже отправили на амбулаторное лечение.
В Госпогранслужбе Кыргызстана сообщили, что приграничный конфликт начался из-за несогласованного участка в 5000 квадратных метров между странами.
Обе стороны конфликта начали забрасывать друг-друга камнями.
Позже, сотрудники погранслужбы ГКНБ Таджикистана открыли огонь из миномётов в сторону граждан и солдат Кыргызстана.