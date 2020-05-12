Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что с 12 мая начала работать электронная система выдачи разрешений для передвижения по городу. Адрес электронной системы — 312.meria.kg.

«Система выдаст QR-код, полученное таким образом разрешение нужно распечатать. Оно будет иметь такую же силу, как и справка, заверенная в налоговой по месту регистрации компании или индивидуального предпринимателя», – рассказал первый вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев.

В мэрии подчеркнули, что комендатура завершила работу, поэтому все пропуска аннулированы.

Теперь для передвижения в городе граждане должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, справку с места жительства и справку с места работы, заверенную налоговой.

Индивидуальные предприниматели могут передвигаться с патентом. Для наемных работников индивидуальных предпринимателей разрешение также не требуется, если в патенте указаны их фамилия и имя.

«Эти меры необходимы, чтобы понимать объемы передвижения горожан. Налоговые службы не имеют права требовать данные о погашении налогов и других обязательств», – отметили в мэрии.

Со служебным удостоверением могут передвигаться медики, сотрудники госорганов, городских служб, правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, СМИ, служб энергетики, адвокаты, нотариусы.

Ранее вице-мэр проверил работу районных управлений налоговой службы. Он остался доволен работой налоговых служб Первомайского и Ленинского районов. По его мнению, прием граждан там проходит без ажиотажа и очередей.

При этом, в работе налоговой службы Октябрьского и Свердловского районов Бакетаев отметил слабую организацию выдачи справок и патентов, большие очереди и несоблюдение санитарной дистанции. Он поручил устранить недочеты незамедлительно.

Органы налоговой службы Бишкека за 11 мая заверили около 8 тысяч справок с места работы, а также выдали 561 патент на ведение экономической деятельности.

Во время действия режима ЧП работали 3 836 хозяйствующих субъектов, где количество работающих составляет более 83 тысяч человек.

Власти ограничивают передвижения по Бишкеку различными способами из-за пандемии коронавируса. На 12 мая в стране зафиксировано 1037 случаев заражения коронавирусной инфекцией.