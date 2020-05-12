Клинический родильный дом Национального центра охраны материнства и детства в Бишкеке приостановил приём беременных и рожениц до 25 мая. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Причина закрытия в том, что в наццентре охраны материнства и детства выявили коронавирусную инфекцию у восьмерых человек — у троих медиков и пятерых пациентов. Все они находятся на лечении в республиканской инфекционной больнице.

Помещения роддома уже продезинфицировали и сейчас там находятся только сотрудники и пациенты, поступившие до 10 мая.

«Проведена ПЦР диагностика на COVID-19 всех пациентов и сотрудников. Они будут находится там в течение 14 дней», — сообщила «Клоопу» пресс-секретарь минздрава Жылдыз Айгерчинова.

В роддоме при наццетре находятся 111 пациентов — 64 женщины и 47 новорождённых.

Всех, кто должен был поступить в роддом после 10 мая, переводят в другие столичные роддома. Беременных и рожениц из регионов перенаправляют в Перинатальный центр Бишкека.

Филиал наццентра на Тоголок-Молдо, где были выявлены первые заражённые, также закрылся после предварительной дезинфекции помещений. Сейчас там находятся в обсервации 20 сотрудников, 13 детей и семь родителей, которые контактировали с зараженными.

На 12 мая по республике уже 1037 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом, в 241 случае зараженные — медики. За все время эпидемии по стране выздоровели 709 человек, а умерли — 12.

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