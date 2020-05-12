Первомайский районный суд вынес решение о переводе бывшего премьер-министра Сапара Исакова в СИЗО-1 Бишкека. Его переводят из колонии №8 в селе Петровка из-за возобновления слушаний по делу о реконструкции исторического музея. Кроме того, Исакову сделают анализ на коронавирус.

Представитель пресс-службы ГСИН Самат Калыков рассказал «Клоопу», что тест Исакову сделают, потому что в учреждениях ГСИН проводятся мероприятия по противодействию распространению коронавируса.

8 мая Минздрав сообщил о том, что один из сотрудников СИЗО-1 инфицирован коронавирусом, однако в ГСИН заявили, что эта информация была сообщена преждевременно и не соответствует действительности.

По словам Калыкова, у сотрудника с подозрением на COVID-19 оказались отрицательные результаты анализов. Кроме того, несмотря на то, что у других сотрудников СИЗО-1 и их родственников также отрицательные тесты, некоторые из них сейчас находятся в обсервации.

«Ранее телохранитель [бывшего президента] Атамбаева и другие фигуранты по делу о Кой-Таше говорили, что у них якобы коронавирус, какие-то симптомы, но при этом никаких обращений и жалоб [ГСИН] не было зафиксировано. Мы сейчас хотим взять у этих 8 членов ПЦР-анализы и обязательно сообщим результаты», – отметил представитель пресс-службы ГСИН.

Также, по данным ведомства, сегодня начинают ПЦР-диагностику подследственных и ждущих этапирования к местам отбывания наказания, содержащихся в СИЗО-1. Анализы на коронавирус также будут взяты у некоторых осужденных, жалующихся на плохое самочувствие.

«Если у кого-то из них подтвердится COVID-19, то их немедленно переведут в ИК №47, где подготовлены специальные боксы, есть аппараты ИВЛ и группа квалифицированных врачей», — сообщили в ГСИН.

Исаков был переведен в Петровку 23 апреля, после того как вступило в силу решение суда по делу о модернизации ТЭЦ.

Адвокат Исакова Нурбек Токтакунов заявлял, что считает эти действия незаконными, поскольку в Первомайском районном суде еще рассматривается дело по реконструкции Исторического музея, фигурантом которого является бывший глава правительства.