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В гипермаркете «Фрунзе» у одного продавца выявили COVID-19. Эту информацию 12 мая подтвердил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По словам Усенбаева, заболевший самостоятельно обратился к медикам.

«Он заметил симптомы болезни. Его родственник работал в Санэпидемстанции, он обратился туда. Там же провели исследование, вирус подтвердился и его сразу госпитализировали. Всех сотрудников гипермаркета обследовали, они все под медицинским наблюдением», — сообщил Усенбаев.

Замминистра не уточнял адрес конкретного «Фрунзе», где заразился продавец. Однако, 11 мая филиал в торговом центре «Вефа» был закрыт по «техническим причинам».

Всего в Кыргызстане количество случаев заражения коронавирусом достигло 1037. Из больниц за весь период выписаны 709 человек. Умерли двенадцать человек.