За сутки обнаружен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией:

Бишкек — 10;

Чуйская область — 1;

Джалал-Абадская область — 3;

Нарынская область — 7.

«Три из них завозные. Один прибыли из Дубая, двое из России. Еще три новых зараженных выявлены во время обследования в Чаткальском районе. В Нарыне зарегистрированы семь случаев, шесть из них — это сотрудники областного роддома. Для них создавались безопасные условия и, возможно, заражение произошло из-за несоблюдения правил. В обсерваторе «Семетей» выявлен еще один зараженный из Соль-Илецка. Таким образом, из Соль-Илецка прибыло 56 зараженных», — заявил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Всего в Кыргызстане количество случаев заражения коронавирусом достигло 1037. При этом, по стране выписано с выздоровлением 709 пациентов. За время эпидемии погибли 12 человек, у которых был диагностирован COVID-19. В стационарах находится 316 человек. Семь человек находятся в тяжелом состоянии, четыре из них в реанимации.