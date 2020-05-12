Минздрав сообщил, что за сутки из стационаров выписан 21 пациент:

Бишкек – 12;

Ош – 3;

Ошская область – 3;

Нарынская область – 2;

Джалал-Абадская область – 1.

Всего за все время выписано по стране с выздоровлением 709 пациентов — это 70% от общего числа зараженных. Всего, по состоянию на 12 мая, в стране зафиксировано 1037 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Из тех, кто получает лечение — почти 3% пациентов переносят коронавирус в тяжелой форме, 24% в средне-тяжелой форме и почти у 73% заболевание протекает в легкой бессимптомной форме.

В стационарах находятся 316 пациентов. В тяжелом состоянии 7 человек, из них четверо в реанимации. В состоянии средней тяжести 75 пациентов, в удовлетворительном состоянии — легкая или бессимптомная форма — 234 человека.

За все время эпидемии в Кыргызстане умерло 12 человек.