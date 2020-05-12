Юристы правовой клиники «Адилет» призвали главу правительства Мухаммедкалыя Аблгазиева и мэра города Бишкек Азиза Суракматова опубликовать документы, которые прописывают ограничение трудовой деятельности и передвижения граждан. Они заявили, что отсутствие этих документов — нарушение закона.

«К сожалению, до настоящего времени ни в СМИ, ни на сайтах уполномоченных органов не были опубликованы соответствующие документы правительства или мэрии города Бишкека», — пишут юристы.

Кроме того, по мнению юристов, не опубликованы документы, устанавливающие требования о предъявлении справок с места жительства, маршрутных листов и заверении справок с места работы в Государственной налоговой службе.

«При этом, органы власти неоднократно опровергали собственные публичные заявления, что говорит об отсутствии утвержденных документов по этим вопросам и чрезвычайно раздражает общественность», — говорится в заявлении клиники.

Согласно Конституции, официальная публикация нормативных правовых актов — обязательное условие вступления их в силу. Следовательно, если такой документ не опубликован, то не может идти речи об установлении каких-то правил и, тем более, о привлечении граждан к ответственности.

Юристы считают, что эти обстоятельства приведут к тому, что патрульная милиция сможет неправомерно штрафовать граждан за отсутствие различных справок и печатей на них или за отсутствие масок на улице.

«Создаются благоприятные условия для произвольной практики применения закона и коррупционных проявлений. Такое положение может говорить о слабой подготовке государственных органов к переходу в режим ЧС. […] Люди измотаны и раздражены, у них заканчиваются деньги на еду и медикаменты, все сферы бизнеса несут колоссальные убытки, значительно увеличивается уровень безработицы», — заявили в правовой клинике.

Власти Кыргызстана ввели новые требования после отмены режима чрезвычайного положения. Сейчас по всей стране действует режим чрезвычайной ситуации, а на некоторых территориях, в том числе, в Бишкеке — карантин.

Новые требования, например, заверение справок с работы в налоговой, вызвали недовольства со стороны горожан. Также многие людей недовольны тем, что до сих пор нельзя работать, так как власти разрешают работу предприятий поэтапно.

Такие меры были приняты из-за пандемии коронавируса в Кыргызстане. На 12 мая в стране зафиксировано 1037 зараженных коронавирусной инфекцией, при этом, более 70% выздоровели.