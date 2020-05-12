Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев 12 мая на брифинге сообщил, что некоторые граждане обратились к врачам, подозревая у себя коронавирус.

«По самообращению с клиническими проявлениями инфекции госпитализировано 6 человек, у которых подтвердился диагноз COVID-19, все получают соответствующее лечение», — сказал он.

В числе обратившихся есть и продавец гипермаркета «Фрунзе» в Бишкеке. По словам Усенбаева, сотрудник гипермаркета обратился к своему родственнику из Санэпидемстанции. Ему провели анализы и после выявления коронавируса госпитализировали.

В стране на 12 мая обнаружен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Кыргызстане количество случаев заражения коронавирусом достигло 1037, из них 241 — медики. За время эпидемии погибли 12 человек, у которых был диагностирован COVID-19. Выписаны из больниц 709 человек.