Партнерский материал с Winrock International, который реализует проект USAID по Безопасной миграции в Центральной Азии.
Пандемия коронавируса заставила практически все страны закрыть свои границы на неопределенный срок, а авиакомпании отменили перелеты. Вместе с ними работу прекратили и тысячи предприятий за рубежом, где трудились кыргызстанцы, многие из которых остались без работы.
В условиях пандемии трудовые мигранты стали наиболее уязвимыми — им тяжело вернуться домой, а работа прекратилась из-за карантина. Также мигранты сталкиваются с дискриминацией и зачастую не могут получить должное медицинское обслуживание в странах пребывания. По данным Госслужбы миграции за границей находится более 800 тысяч кыргызстанцев.
По разным данным, карантин в мире может продлиться до середины июня 2020 года. Вместе с Winrock International, реализующим Проект USAID по Безопасной Миграции в Центральной Азии, мы собрали рекомендации, как кыргызским мигрантам в разных странах защищать свои права и куда обращаться.
Какие действие принимают другие страны
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Социолог и член российской Группы исследования миграции и этничности Евгений Варшавер рассказывает, что в ближайшие месяцы большая часть мигрантов может быть трудоустроена из-за летнего сезона.
«Пока еще никто не может предсказать что будет с нелегальными мигрантами после 15 июня. В ближайшие месяцы мигранты не смогут вернуться самостоятельно домой, если только им не организуют чартерные рейсы», — рассказывает Варшавер российских мигрантах.
Эксперт заявляет, что трудовые мигранты зачастую не могут себе позволить соблюдать все правила карантина и работать на удаленной основе.
Варшавер рекомендует стараться по возможности максимально соблюдать правила индивидуальной защиты. Например, если вы приболели и у вас нет отдельной комнаты — оградиться от сожителей хотя бы шкафом или простынями.
«Если температура выше 38 градусов, нужно вызывать скорую и они, по закону, не могут отказать в обслуживании, независимо от состояния документов», — сообщает Варшавер.
Я трудовой мигрант. Что делать, чтобы получить помощь?
Прежде всего, узнайте, есть ли в вашей стране посольство или консульство Кыргызстана, так как во многих странах его нет. Например, несмотря на то, что Италия входит в топ-10 стран, куда уезжают кыргызстанцы, там все еще нет диппредставительства.
Но в Италии есть кыргызская диаспора и ассоциация кыргызстанцев — такие неофициальные сообщества есть во многих странах и их можно найти в социальных сетях или просто поискав в интернете.
Вы всегда можете обратиться к членам таких сообществ с интересующими вас вопросами, так как в них состоят сотни соотечественников, из которых точно должны быть те, кто оказался в таком же положении, как и вы.
Если вам повезло больше и в вашей стране есть кыргызское посольство, следите за информацией на их сайте и в социальных сетях. Там должны публиковать официальные и актуальные новости для вас.
Если вы попали в трудное положение, обратитесь в посольство — контакты всех кыргызских посольств в разных странах указаны ниже.
Не бойтесь обращаться с вопросами, касающимися ваших документов или нелегального труда. В посольстве обязаны по закону защищать права и интересы граждан, то есть отвечать на вопросы и оказывать содействие в решении проблем.
Если ваше посольство игнорирует вас, грубо отвечает или не выполняет свои обязательства, вы можете с жалобой написать или позвонить Министерству иностранных дел.
Также следите за новостям от властей страны, в которой вы живете — они могут принять закон или указ, который может коснуться прав мигрантов. Если власти страны приняли такое распоряжение, не ленитесь и обязательно прочтите его.
Зачастую такие документы написаны сложным юридическим языком, но в них нужно разобраться и понять, чтобы знать свои права. Если вы прочли его и не до конца поняли, в интернете можно найти объяснение или мнения экспертов по этому поводу.
Также, обязательно прочтите закон о правах иностранных граждан в стране, в которой вы находитесь. Это один из основополагающих документов, который поможет вам защитить себя в непредвиденных ситуациях.
P.S.: На стадии подготовки материала стало известно, что до конца мая 2020 года Министерство иностранных дел Кыргызстана запланировало возвращение в республику более 1000 кыргызстанцев из разных стран и городов:
Катар – 36
Кувейт – 105
Иран – 16
Франкфурт-на-Майне – 58
Стамбул – 349
Москва – 402
Корея – 35
Япония – 30
Беларусь – 37
Данная публикация стала возможной благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Winrock International несет ответственность за содержание публикации, которое не обязательно отражает позицию USAID или Правительства США.
Фотография обложки: Валерий Панов