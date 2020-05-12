Пандемия коронавируса заставила практически все страны закрыть свои границы на неопределенный срок, а авиакомпании отменили перелеты. Вместе с ними работу прекратили и тысячи предприятий за рубежом, где трудились кыргызстанцы, многие из которых остались без работы.

В условиях пандемии трудовые мигранты стали наиболее уязвимыми — им тяжело вернуться домой, а работа прекратилась из-за карантина. Также мигранты сталкиваются с дискриминацией и зачастую не могут получить должное медицинское обслуживание в странах пребывания. По данным Госслужбы миграции за границей находится более 800 тысяч кыргызстанцев.