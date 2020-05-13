Во время отчета перед парламентом премьер-министра Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что за прошедший год мигранты из Кыргызстана выслали на родину 2,4 млрд долларов.

Депутат Дастан Бекешев спросил у главы правительства, какая сумма была перечислена на помощь кыргызским мигрантам во время пандемии коронавируса. Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил о сумме в 20 миллионов сомов, 10 из который потрачены на оплату хостелов.

Бекешев заявил, что 20 миллионов сомов — это слишком мало, учитывая как мигранты помогают бюджету страны.

По данным Нацстаткома, в 2019 году ВВП Кыргызстана составил 8,4 млрд долларов США. Доля переводов мигрантов к ВВП в 2019 году составила 28,5%.

Бюджет страны сильно зависит от переводов мигрантов. За счет этих денег снижается бедность, особенно в южных регионах республики.

Мигранты в России

Кыргызские трудовые мигранты с марта пытаются вернуться в Кыргызстан. Хотя МИД периодически возвращает в страну по нескольку сотен человек, огромное количество людей все еще ждут своей очереди, оставшись без работы, еды и помощи.

Больше сотни кыргызстанцев живут в поле у города Бузулук в Оренбургской области — мигранты со всех регионов России стянулись в город Соль-Илецк после того, как оттуда забрали более 500 кыргызстанцев. Но граница с Казахстаном закрыта и остальных мигрантов увезти Кыргызстан пока не может. Поэтому местные власти обеспечили мигрантов палатками и биотуалетами.

Оставшимся без средств к существованию кыргызстанцам и уроженцам Кыргызстана помогают представители кыргызской диаспоры. А правозащитники, работающие с мигрантами, жалуются на усиливающуюся дискриминацию по отношению к этим людям.