Депутаты парламента не первый день обсуждают движение «Чон Казат» (Большая война за правое дело или большой военный поход) и требуют его проверить. На заседании парламента 13 мая вопрос о деятельности движения подняли депутаты Руслан Казакбаев и Тазабек Икрамов. Рассказываем, почему движение вызывает недовольство депутатов.

Начало чего-то большего

Руслан Казакбаев недоволен тем, что у движения, требующего проверки имущества чиновников на законность, большая аудитория.

«Даже заявление политиков не читают столько людей. Сейчас они ходят по селам и призывают поддержать их. По их заявлению начали проверку имущества депутата парламента Кубанычбека Жумалиева», — сказал депутат.

Казакбаев опасается, что это «начало чего-то большего». Ранее в соцсетях распространялась информация о митинге, якобы планируемом движением. Однако члены «Чон казат» это опровергли, заявив, что сейчас «не время для митингов». Они заявил, что «возможно, это люди депутата Жумалиева» распространяют подобную информацию.

Имущество депутата Кубанычбека Жумалиева проверяет финпол. Ранее член движения «Чон Казат» Сыймык Жапыкеев сообщил в соцсетях о том, что имущество депутата не соответствует его доходам и упомянул, что в Кыргызстане есть «30 знаменитых воров». Также он заявил, что сейчас эти люди не могут покинуть Кыргызстан.

«Давайте, все соберемся и придем к ним домой. Например, пусть 10 тысяч человек придет к дому Жумалиева и потребует у него, чтобы он заплатил наш внешний долг Китаю. С собой возьмем нотариуса, чтобы он заверил расписку депутата», — написал он.

Правительство, а не отдельные люди

Говорил 13 мая о движении и депутат Тазабек Икрамов.

«Нужно провести проверку незаконно обогатившихся чиновников, но этим должно заниматься правительство, а не отдельные люди, призывающие к незаконным действиям», — сказал Икрамов.

Это не первое высказывание политика о «Чон Казат» — ранее он говорил, что опасается беззакония.

«Никто не имеет права призывать народ к захвату частной собственности, будоражить общество. Мы живем в правовом государстве или в стране, где царит беззаконие? Звучат слова, призывающие людей выйти на охоту, их подталкивают к незаконным действиям. Почему спит правительство?» — при этом политик сказал, что против коррупционеров.

Премьер Абылгазиев заявил 13 мая, что отбирать чужое имущество неправильно, и все должно быть в рамках закона.

«Нельзя призывать отобрать, забрать — это все не является законными способами. Мы дали задание ФУГИ, оно проверит, как продавалось, как приватизировалось государственное имущество», — сказал он.

Верните награбленное

Сыймык Жапыкеев

Член движения Сыймык Жапыкеев называет себя бывшим сотрудником прокуратуры. Другой член движения — Максат Мамытканов — известен как бывший сотрудник спецслужб. Мамытканов рассказал, что члены движения создают список коррупционеров, и будут требовать возвращения награбленного.

«Мы создали это движение для борьбы с коррупцией. Возникает вопрос — с кого начнем? Коррупция началась с периода президентства Акаева, и мы будем требовать привлечь к ответственности чиновников, которые были замешаны в коррупционных делах того времени», — цитирует его «Азаттык».

«Чон Казат» опасается, что коррупционеры, находящиеся во власти при любом президенте, купят себе депутатские мандаты и на грядущих выборах в парламент.

А пока члена движения Жапыкеева проверяет МВД — заявление на мужчину подал депутат Жумалиев, который на коране поклялся, что не коррупционер.