В фейсбуке распространили видео, снятое 12 мая возле посольства Кыргызстана в России. Там собрались десятки кыргызстанцев. Загрузивший видео пользователь Мелис Касымов объяснил, что кыргызстанцы требовали, чтобы их забрали домой 17 мая.

Кроме кыргызстанцев возле посольства дежурила полиция. Один из полицейских призывал соблюдать социальную дистанцию во избежание распространения коронавируса. Некоторых демонстрантов задержали правоохранители и увели в неизвестном направлении.

«Полиция старается контролировать происходящее. Когда на входе возникла давка, они вмешались и оттеснили толпу от входа», — прокомментировал происходящее автор видео.

Россия собирается вернуть своих граждан из Кыргызстана 17 мая. Посол Кыргызстана в России в своем интервью «Азаттыку» заверил, что кыргызская сторона попросила тем же маршрутом вывезти граждан Кыргызстана из Москвы на 400-местном самолете.

Посол также добавил, что список мигрантов, собирающихся вернуться домой, будет составлять общественная комиссия. Во главе комиссии будут представители диаспоры, также в нее войдут сотрудники специального штаба.

«В наше посольство было много обращений от тех, кто имеет проблемы с сердцем, почками, желудком, а также те, кто приезжал на операцию и болеет раком. Комиссия рассмотрит вопрос включения этих граждан в список. Затем будут включаться беременные женщины и женщины с маленькими детьми. Мы думаем, что, скорее всего, этих людей будет достаточно, чтобы заполнить самолет», — пояснил он.

До этого министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков заявил, что в мае планируется возвращение 1000 кыргызстанцев из-за рубежа — среди них 402 кыргызстанца в Москве.

На сегодняшний день Россия занимает второе место по количеству зараженных коронавирусом — по стране зарегистрировано уже более 240 тысяч случаев заражения. Из-за болезни в России погибло уже 2 212 человек, а вылечилось 43 тысячи человек. По официальной информации, в России находятся более 700 тысяч наших граждан.

Объясняем, куда могут обратиться кыргызские мигранты за помощью во время пандемии