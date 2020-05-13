Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) начала досудебное производство по проверке имущества депутата парламент Кубанычбека Жумалиева.

По данным пресс-службы финпола, Генпрокуратура зарегистрировала в ЕРПП дело по статьям «Незаконное обогащение» и «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности» Уголовного кодекса.

Кубанычбек Жумалиев

«В рамках досудебного производства проводится проверка по установлению фактов незаконного обогащения со стороны вышеуказанного депутата», — сообщили в финполиции.

Ранее Сыймык Жапыкеев, представившийся бывшим работником прокуратуры, опубликовал видео в фейсбуке, где заявил, что Жумалиева заработал свое имущество сомнительным путем. Жапыкеев потребовал проверку предприятий Жумалиева.

Сыймык Жапыкеев

После этого Жумалиев в эфире одного из телеканалов поклялся на Коране, что за время своей карьеры не был замешан в коррупционных делах. Жумалиев с 1992 года занимал разные выские должности в правительстве, работал премьер-министром и руководителем администрации президента.

Депутат также написал заявление в милицию на Жапыкеева. В МВД сообщили, что по заявлению Жумалиева в отношении Жапыкеева начато досудебное производство. Для установления признаков преступления в видеообращении Жапыкеева назначена лингвистическая экспертиза.

В декабре 2019 года издание Economist.kg сообщило, что Жумалиев не указал в своих декларациях около 50 фирм, частично или полностью принадлежащих ему и его супруге Розе Амановой.