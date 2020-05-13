У сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, которые заключены под стражу в СИЗО-1, взяли ПЦР-анализ на коронавирус. Все результаты тестов оказались отрицательными. Об этом сообщила Госслужба исполнения наказаний.

Анализы были взяты у бывшего премьер-министра Сапара Исакова, экс-депутатов Равшана Жээнбекова и Мээрбека Мискенбаева, бывшего руководителя Аппарата президента Фарида Ниязова, телохранителя Атамбаева Каната Сагынбаева, а также у Фархата Баабиева, Каната Осмоналиева и у Карыпбек уулу Рыспека.

Все, кроме Сапара Исакова, фигуранты дела о событиях в Кой-Таше 7-8 августа. Тогда власти два дня штурмовали дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева, а его сторонники взяли в заложники шестерых спецназовцев.

«Напомним, что отдельные члены СДПК и другие сторонники [Атамбаева] утверждали, что у Сапара Исакова, Каната Сагымбаева и других лиц имеется коронавирус. Заявляли, что ГСИН скрывает [информацию] о зараженных лицах, содержащихся в наших учреждениях», — заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее пресс-секретарь ГСИН Самат Калыков рассказал «Клоопу», что проверку на коронавирус у делают для тех, «кто думает, что в учреждениях пенитенциарной системы имеется COVID-19, особенно у тех, кто проходит по Кой-Ташскому делу».

«То что, говорят, что в ГСИН есть коронавирус — не соответствует действительности. Адвокаты и правозащитники пытаются всячески очернить нашу систему. Мы заинтересованы в том, чтобы коронавирус не проник на территорию учреждения», — поделился Калыков.

Решение о проверке фигурантов именно этого дела Калыков объяснил тем, что в ГСИН недостаточно тестов для проверки всех заключенных.

Разбирательство по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа проводится в закрытом режиме. По делу проходят 14 человек, среди которых бывший президент Алмазбек Атамбаев, его бывший советник Фарид Ниязов, экс-депутат Равшан Джеенбеков, депутаты парламента Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.

Их обвиняют в покушении на насильственный захват власти, захвате заложников, массовых беспорядках, убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия, хищении или вымогательстве огнестрельного оружия и других преступлениях.