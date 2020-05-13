Узарбек Жылкыбаев

Полпред правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев сообщил, что 8 мая из Таджикистана прибыло 10 кыргызстанцев и у двоих из них обнаружен коронавирус.

«Зараженные находятся в больнице “Курманжан Датка” в сельском округе Мады [Кара-Сууйского района]. Остальные восемь помещены в обсервацию в селе Даарат-Коргон Чон-Алайского района, их анализы отрицательные. Они будут в обсервации 14 дней. На 12й день у них возьмут повторные анализы: если будет отрицательный результат, то их можно будет выписать», — сказал Жылкыбаев.

Полпред добавил, что прибывшие из Таджикистана кыргызстанцы — жители Чуйской области. Также, по словам Жылкыбаева, очень часто коронавирус обнаруживается у водителей грузовиков и у сопровождающих «груз-200».

* «Груз-200» — мероприятия по авиационной перевозке тела умершего на родину. В данном случае Жылкыбаев имел ввиду перевозку тел умерших мигрантов в России.

До этого коронавирус был обнаружен у четверых из 27 кыргызстанских студентов, прибывших из Таджикистана в Баткен. Они учатся в университетах Душанбе и Худжанта.

В связи с резким ростом числа зараженных COVID-19 в соседней стране, находящиеся там кыргызстанцы начали массово возвращаться на родину.

Первые 15 случаев в Таджикистане были зарегистрированы 30 апреля, а спустя две недели количество зараженных достигло 729 человек. По официальным данным, от болезни уже скончалось 23 человека. Информация о выздоровевших отсутствует.