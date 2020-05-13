Самое больше число выявленных случаев сейчас в Бишкеке – 338. Эта цифра включает в себя прибывших из Соль-Илецка, которые находятся сейчас в обсервации. На втором месте – Ошская область (181 человек). Само по себе количество зараженных в регионах мало о чем говорит. Например, в Бишкеке очень много зараженных, но при этом и людей живет так же много: на начало 2020 года чуть более одного миллиона человек.

Поэтому здесь важно смотреть разбивку на 100 000 человек. Тогда больше всего зараженных в Нарынской области.