Мы посмотрели основные показатели по COVID-19, которые находятся в открытом доступе, и сделали пять выводов:
- 70% зараженных уже выздоровели;
- Выздоравливают больше в городах Бишкек и Ош;
- Большинству (⅔) заболевших от 20 до 55 лет;
- Больше всего заражаются именно в Нарынской области — об этом говорит разбивка на 100 000 человек;
- Почти половина умерших из Ошской области: все они умерли в течение одной недели в первой половине апреля.
На 13 мая в Кыргызстане большинство зараженных коронавирусом уже выздоровели — это 726 человек, то есть 70% от всех случаев.
Пациенты начали выздоравливать на 13-ый день с момента появления COVID-19 в Кыргызстане. Больше всего вылечившихся пришлось на 31-ый день, и с этого момента люди стали больше выздоравливать.
В городе городе Ош выздоровевших больше, чем заболевших, вероятно, из-за перевода пациентов в разные больницы. Возможно также из-за этого в Чуйской области официально нет выздоровевших. Также, Минздрав не уточнил, где вылечились 33 человека с 4 по 10 апреля.
Самое больше число выявленных случаев сейчас в Бишкеке – 338. Эта цифра включает в себя прибывших из Соль-Илецка, которые находятся сейчас в обсервации. На втором месте – Ошская область (181 человек). Само по себе количество зараженных в регионах мало о чем говорит. Например, в Бишкеке очень много зараженных, но при этом и людей живет так же много: на начало 2020 года чуть более одного миллиона человек.
Поэтому здесь важно смотреть разбивку на 100 000 человек. Тогда больше всего зараженных в Нарынской области.
Больше всего болеют люди в возрасте от 35 до 55 лет — 339 человек. Но доля молодежи в возрасте 20-35 лет тоже достаточно высокая. Вместе с этой возрастной группой они составляют почти ⅔ зараженных (65% если быть точными).
Всего в Кыргызстане умерли 12 человек. Пятеро были из Ошской области: все они скончались в течение одной недели в первой половине апреля. Большинство умерших были старше 60 лет, но самому младшему умершему 45 лет. Мужчин и женщин среди них было поровну.
Материал создан при участии дата-журналистки Савии Хасановы.