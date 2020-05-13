Депутат Дастан Бекешев на заседании парламента раскритиковал правительство из-за введения новых ограничений для граждан после снятия режима ЧП. По его словам, ситуация с коронавирусом со всеми её ограничениями обходится гражданам очень дорого.

«Коронавирус стал, вроде, как бы, налогом для безденежных людей. Нет маски — штраф, нет справки — штраф, нет машины — ходи пешком. Это же неправильно», — возмутился Бекешев.

Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что не только безденежные сейчас испытывают финансовые трудности. И правительство ввело такие меры, потому что «заботится о здоровье граждан».

«Почему мы говорим о масках? Это в том смысле, что ладно, если ты не заботишься о своем здоровье, но не вреди хотя-бы окружающим. […]. Если [гражданин] не надевает маску — тогда пусть не выходит из дома», — заявил Абылгазиев.

Штрафы завышены

Штраф за отсутствие маски от 1 до 5 тысяч сомов — Бекешев считает его завышенным.

«Я это хорошо знаю и тоже призываю надевать маски. Но штрафовать — это очень неправильно. Если у людей денег нет, как мы можем их штрафовать? Тогда мы хотя бы должны ежедневно давать по одной или две маски бесплатно, как делают другие страны», — говорит Бекешев.

Обращаясь к Бекешеву Абылгазиев отметил, что штрафов можно избежать, просто купив маску. Он удивился, что кому-то она может быть не по карману.

«Дастан Далабаевич, это напоминает прошлую проблему: “я плюю, но платить ничего не буду”. В прошлый раз также было же. Нет ничего сложного в том, чтобы для сохранения своего же здоровья купить маску. А говорить, что денег нет — маска 15 сомов же стоит», — заявил премьер.

Вице-премьер Кубатбек Боронов утверждает, что штрафы правительство ввело «от безысходности» для нераспространения коронавирусной инфекции и все предусмотрено в поправках в «Закон общественного здравоохранения».

«Насчёт наложения штрафа. Если гражданин нарушит использование средства индивидуальной защиты, если нарушит личную гигиену — это всё предусмотрено в законе. Потому что в Кыргызстане эпидемия, и мы все это должны понимать. Поэтому мы от безысходности идем на такие шаги и объясняем народу, что для физлиц предусмотрен штраф в 1000 сомов, юрлицу — до 5000 сомов. Должно быть так, чтобы мы в общественных местах были обязаны носить маску в обязательном порядке», — сказал Боронов.

Маски и штрафы. Хронология

Ношение масок рекомендовали еще до введения режимов ЧС и ЧП, хотя ВОЗ не раз заявлял, что маски нужно носить, если вы подозреваете, что больны или работаете с нездоровым человеком. Здоровым ношение маски не требуется.

При ЧС и ЧП маски стали обязательным атрибутом — без них не пускали в магазины, аптеки и госучреждения.

1 апреля депутаты ужесточили законы на время введенных режимов — про ношение масок там ничего не было, но уже на следующий день республиканский штаб и аккаунт комендатуры в твиттере распространили памятку о том, что за отсутствие масок будут штрафовать на тысячу сомов.

Главным нарушителем масочного режима был президент Сооронбай Жээнбеков — он не надевал ее в общественных местах, а сайт главы государства пестрил фотографиями президента на встречах с чиновниками или заседании парламента без маски.

Поэтому кыргызстанцы стали задавать вопросы — оштрафуют ли президента. Этот вопрос странице комендатуры в твиттере 21 апреля задал сооснователь «Клоопа» Бектур Искендер и аккаунт @commandantkg выслал памятку о штрафе.

В тот же день аккаунт объявили неофициальным и не имеющим отношения к комендатуре, а штраф за отсутствие маски несуществующим. Вскоре аккаунт был удален, а комендант Алмаз Орозалиев сообщил, что за отсутствие маски штрафовать не могут. С тех пор официально штрафов за отсутствие маски не было.

Режим ЧП в Бишкеке и некоторых других городах и районах власти сняли 11 мая. К работе смогла приступить часть компаний — ношение масок для предоставляющих услуги гражданам обязательно. Тем не менее, хотя режима ЧП и комендантского часа нет, меньше ограничений не стало.

Жители Бишкека живут в режиме карантина, кроме того, вернули штраф за маски. Список новых штрафов озвучила 11 мая мэрия Бишкека:

За не ношение масок предусмотрен штраф от 1 до 5 тысяч сомов;

За нарушения правопорядка в условиях режима ЧС — штраф от 5 до 17 тысяч сомов;

Нарушения санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов — от 1 до 27 тысяч сомов в зависимости от категории нарушения;

Нарушения порядка выполнения или требования уполномоченного органа — от 3 до 13 тысяч сомов;

Нарушения требований режима ЧС — от 15 до 60 тысяч сомов

Несоблюдение карантина — от 30 до 60 тысяч сомов.

Однако юристы правовой клиники «Адилет» считают эти ограничения незаконными, потому что власти не обнародовали документы об этих запретах. Они также считают, что власти своими ограничениями создали условия для коррупции.

Редактура: Айдай Иргебаева, Анна Капушенко.

Перевод заседания парламента: Кайрат Замирбеков.