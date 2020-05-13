Мэрия города Ош выделит муниципальному предприятию «Ош-Тазалык» 7 млн сомов. По словам вице-мэра Асылбека Топчубаева, из-за введенного карантина сбор оплаты за коммунальные услуги снизился почти на 50 процентов.

Основная часть выделенных средств будет потрачена на заработные платы сотрудников предприятия. Остальная часть рассчитана на автозапчасти и покрытие расходов дезинфекционных работ.

По словам вице-мэра, инициатива о выделении средств «Ош-Тазалыку» была одобрена горкенешем 11 мая.

«Мэрия выделяет средства предприятию “Ош-Тазалык” каждые четыре квартала [в году] за подметание улиц, за уборку снега зимой и за очистку арыков. Средства за первый квартал уже перечислены, остальные средства будут выделены в ближайшее время», — сказал он.

Топчубаев добавил, что если муниципальному предприятию понадобятся дополнительные средства, мэрия может заново рассмотреть возможность выделения средств из бюджета.

Вице-мэр заявил, что, несмотря на карантин, объем мусора не уменьшился.

Ранее руководитель «Ош-Тазалык» Нурбек Исмаилов сообщил «Азаттыку», что предприятие запросило у местной власти 10 млн сомом. Исмаилов заявил, что эти средства будут направлены на покупку ГСМ. Глава предприятия также добавил, что они с марта месяца берут ГСМ в долг у компании «Роснефть».

«До этого мы собирали по 10 миллионов сомов в месяц. В этом месяце сборы составили чуть больше 2,1 миллиона. Для нас это огромный убыток. Если мы приостановим свою деятельность, то в городе станет больше мусора. Мы отправили в мэрию письмо с просьбой дать нам 10 миллионов в долг. Они сказали “дадим”, но вопрос пока не рассматривался», — сказал тогда Нурбек Исмаилов.

На данный момент на предприятии работают порядка 300 сотрудников, а на его балансе числится более 50 различной техники.

Бюджет Оша

С 25 марта по 10 мая в Оше действовал режим чрезвычайного положения. В этот период многие предприятия приостановили свою деятельность из-за этого сократились налоговые выплаты в местный бюджет.

С 11 мая режим ЧП был прекращен, но был сохранен режим ЧС. Некоторым предприятиям разрешили возобновить свою деятельность.

Как сообщила пресс-служба Ошской мэрии, из запланированных налоговых сборов в 102 миллиона за апрель, бюджет города получил лишь 37,7 миллионов. До этого мэр Таалайбек Сарыбашев говорил, что за март в бюджет не поступило 39 миллионов сом. Таким образом, за полтора месяца карантина местная казна недополучила около 103, 5 миллионов сомов.

По официальной информации, 86% бюджета города Ош собирается за счет налогов. В начале года был принят бюджет города в размере 1,3 млрд сомов. Однако, по предварительным расчетам мэрии, ожидается, что бюджет города может недополучить около 150 миллионов сомов.