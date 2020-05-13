Власти Оша 12 мая установили на въезде в город мобильные посты. Причиной их установления стали обильные пробки машин.

По словам пресс-секретаря УВД города Ош Замира Сыдыкова, в связи с открытием некоторых рабочих мест, резко увеличился поток граждан, которые хотят въехать в город.

«В связи с открытиями некоторых рабочих мест, очень много людей хотят въехать в город, в результате чего организовывается пробки, и это может привести большему распространению вируса», — сказал Сыдыков.

Сыдыков добавил, что людей, которые хотят въехать в город без веских причин, милиционеры отправляют обратно.

«Граждане в обязательном порядке должны предъявить справку с места жительства, с работы и документы, удостоверяющие личность. Многие люди из ближайших сел работают в городе», — добавил Сыдыков.

В Оше отменили чрезвычайное положение 11 мая, но сейчас город находится в режиме чрезвычайной ситуации. Власти требуют соблюдать санитарные требования, чтобы сдержать коронавирусную инфекцию.

На 13 мая в стране зафиксировано 1044 случая заражения COVID-19, при этом выздоровели уже 70% зараженных.