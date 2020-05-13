В авторской программе «Контекст» Азим Азимов рассказал о фаворитах сорванных из-за коронавируса выборов в местные кенеши — и том кто может стоять за этими партиями. По его мнению — и он приводит доводы — за партиями «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» стоят брат президента Асылбек Жээнбеков с одной стороны и влиятельный клан Матраимовых с другой. И судя по борьбе партий между ними может быть раздор из-за сферы влияния.

Он просит не недооценивать выборы в местные кенеши, называя их репетицией парламентских выборов.