Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что сотрудникам МВД, которые были задействованы в борьбе с коронавирусом, будут выплачены все положенные компенсации.

«Выплаты будут и военнослужащим соответствующих структур, задействованным в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в период чрезвычайного положения», — заявил Абылгазиев на заседании парламентского Комитета по правопорядку.

Обращаясь к депутатам, Абылгазиев сказал, что ранее сказанная им информация о том, что милиционеры отказываются от выплат, «была вырвана из контекста».

«Имеется соответствующий закон, решения правительства, и мы их выполним. Проблем по данному вопросу нет. Денежные средства имеются», — сказал он.

Абылгазиева раскритиковали после того, как 30 апреля в парламенте он заявил, что милиционеры отказываются от компенсаций.

В результате Комитет по правопорядку поручил Генпрокуратуре выяснить все обстоятельства отказа милиционеров от выплат.

Милиционеры, работающие во время режима ЧС, так же, как и медики, находятся в зоне риска. Они контактируют с большим количеством людей, среди которых могут быть заражённые коронавирусом.

По данным минздрава на 4 мая, среди милиционеров зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На 13 мая в Кыргызстане число зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19 достигло 1044. Выздоровели за всё время 726 человек. Умерли — 12.