Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев 12 мая сообщил, что у сотрудника гипермаркета «Фрунзе» выявили коронавирус.

По данным компании, владеющей сетью гипермаркетов, это единственный случай заражения среди сотрудников «Фрунзе». Он был выявлен в торговом центре «Вефа».

«Мы тщательно следили и продолжаем следить за состоянием здоровья своих сотрудников, соблюдая все санитарные меры […] Случай находится под контролем благодаря сознательности и ответственности наших сотрудников и соблюдению профилактических мер по предотвращению распространения вируса», – подчеркнули в компании.

В компании пояснили, что сотрудник рассказал управляющему магазином о плохом самочувствии и был освобожден от работы. Управляющий рекомендовал ему сдать анализы на COVID-19 в Центре государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

11 мая диагноз на наличие COVID-19 подтвердился – торговая точка была закрыта на дополнительную дезинфекцию, а весь коллектив магазина отправлен на прохождение анализов.

У других сотрудников в результате проверки все анализы вышли отрицательными. При этом, они все равно помещены в обсервацию на 14 дней.

«Все расходы, связанные с обеспечением безопасности и лечением сотрудников гипермаркета «Фрунзе», мы несем самостоятельно», – отметили в сети гипермаркетов.

Помещение торгового зала два раза в день проходит санитарную обработку и будет закрыто до 13 мая.

На 13 мая в Кыргызстане зафиксировано 1044 случая заражения коронавирсуной инфекции, при этом более 70% заразившихся выздоровели. За все время эмидемии в Кыргызстане умерли 12 человек с диагнозом COVID-19.