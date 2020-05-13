За сутки обнаружено 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией:

Чуйская область — 5

Ошская область — 1

Нарынская область — 1

Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными covid-19 – 4 613. На обсервации по Кыргызстану находится 1555 человек.

Всего в Кыргызстане количество случаев заражения коронавирусом достигло 1044. При этом, по стране выписано с выздоровлением 726 пациентов. За время эпидемии погибли 12 человек, у которых был диагностирован COVID-19. В стационарах находится 306 человек.