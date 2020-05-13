Минздрав сообщил, что за сутки из стационаров выписано 17 пациентов:

Бишкек – 10;

Баткенская область – 4;

Нарынская область – 1;

Джалал-Абадская область – 2.

Всего за все время выписано по стране с выздоровлением 726 пациентов — это почти 70% от общего числа зараженных. Всего, по состоянию на 13 мая, в стране зафиксировано 1044 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Из тех, кто получает лечение — почти 3% пациентов переносят коронавирус в тяжелой форме, 24% в средне-тяжелой форме и почти у 73% заболевание протекает в легкой бессимптомной форме.

За все время эпидемии в Кыргызстане умерло 12 человек.