На территории Ошской области не предусмотрены штрафы за то, что граждане не носят маски на улице. Об этом 12 мая в своем интервью телеканалу «Ынтымак» сообщил полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев. Власти Бишкека заявили, что будут штрафовать граждан 1000 сомов за хождение по городу без маски.

«У нас не приняли решение, как в Бишкеке. Мы верим своим гражданам. Мы их предупреждаем, главы местных округов проводят разъяснительные работы среди населения. Но в то же время, нужно сказать, что нужно правильно надевать маску, то есть не цеплять ее на шею: маска должна закрывать рот и нос», — сказал он.

Пресс-секретарь УВД по Ошской области Жениш Аширбаев подтвердил «Клоопу» слова полпреда. Он сообщил, что милиция не может принудить граждан надевать маски, так как в сельских местностях не у всех есть возможность купить их.

Пресс-секретарь считает, что прежде чем заставлять людей, сначала нужно обеспечить их масками. В то же время он сказал, что въезжающие в город Ош должны быть в масках, потому что там введен карантин.

«В местах, где введен карантин, каждый гражданин обязан соблюдать правила. На территории области все под жестким контролем, граждане сами ходят в масках. От тех, кто контактировал с зараженными и находится на домашнем карантине, мы требуем надевать маски, прежде чем выйти на улицу», — сказал Аширбаев.

Он также добавил, что во время режима чрезвычайной ситуации местная власть имеет полномочия самостоятельно принимать решения по своему региону.

С 11 мая в некоторых регионах и городах Кыргызстана был снят режим чрезвычайного положения, при этом на территории всей страны сохранился режим ЧС. В городах Бишкек и Ош, в Ат-Башинском районе Нарынской области и в Чаткальском районе Джалал-Абадской области был введен карантин из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.

По состоянию на 13 мая, в Кыргызстане зафиксировано 1044 заражения коронавирусом, при этом более 70 процентов заразившихся уже выздоровели.