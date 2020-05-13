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Верховный суд 13 мая рассмотрел кассационную жалобу правозащитника Азимжана Аскарова. Заседание проходило без самого Аскарова. 

Правозащитник обжаловал приговор Чуйского областного суда по решению Комитета ООН по правам человека. Комитет в 2016 году призвал власти оправдать Аскарова и освободить его, однако тогда Чуйский областной суд оставил в силе пожизненное заключение в отношении Аскарова.

Адвокаты «Бир Дуйно — Кыргызстан» просили Верховный суд прекратить уголовное дело в отношении правозащитника Азимжана Аскарова и отпустить его на свободу, как это прописано в решении Комитета ООН.

«Скоро уже будет 10 лет, как Аскаров находится в заключении. Ему почти 70 лет, он болеет. С учетом принципа гуманизма и справедливости, и во исполнения взятых на себя обязательств по международным договорам прошу прекратить уголовное дело», — заявил адвокат Валерьян Вахитов на заседании суда.

Прокуроры в ответ попросили суд оставить приговор в отношении Аскарова в силе.

«По заявлениям пыток Аскарова была проведена проверка. Существенных нарушений не было», — заявил прокурор.

В итоге Верховный суд оставил прежний приговор о пожизненном заключении Аскарова в силе.

Родственники милиционера, в убийстве которого Аскарова признали виновным, хлопали после оглашения приговора. 

Жена подсудимого Хадича Аскарова сказала в интервью «Медиазоне», что ее муж ни в чем не виновен.  «Это был несправедливый суд, я не верю суду, я верю в бога, он нам поможет», — цитирует ее издание.

Глава «Бир Дуйно — Кыргызстан» заявила, что адвокаты будут обжаловать решение Верховного суда в Комитете ООН.

Кто такой Аскаров

Азимжан Аскаров — правозащитник с юга Кыргызстана, который стал известен своими расследованиями пыток со стороны милиции.

Его задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана — правозащитника обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера». 15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

В 2016 году Комитет ООН по правам человека признал, что Аскарова пытали, а судебное разбирательство в отношении правозащитника было несправедливым. Комитет потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и немедленно выпустили его из-под стражи. Однако этого до сих пор не произошло.

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