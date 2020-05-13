За сутки в Кыргызстане не выявили новые случаи заражения коронавирусной инфекции среди медработников. Напротив, из стационаров страны выписалось 3 медработника.

Всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 241 случай, из которых выписались из стационаров с выздоровлением 189 медработников.

На выплату компенсаций для медиков выделено 50 миллионов сомов. Им должны выплачивать по 200 тысяч в случае заражения на работе и миллион в случае смерти медработника.

Комиссия Минздрава должна решить, кому выплатить компенсации, а кому нет. У властей есть предположение, что некоторые медики заразились не на работе, или же не следовали инструкциям. Однако сами медики постоянно жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты.



