Президент Сооронбай Жээнбеков своим указом от 13 мая прекратил полномочия нескольких судей местных судов. Среди них есть судья Ошского областного суда Мыктыбек Касымалиев. Сообщается, что Касымалиев освобожден от должности «по собственному желанию».

Месяц назад стало известно, что в ночь на 7 апреля судья Ошского облсуда, отмеченный инициалами «М. К.», в состоянии алкогольного опьянения нарушил комендантский час и оказал сопротивление служителям правопорядка. Под инициалы «М. К.» подходил судья Мыктыбек Касымалиев — он приходится родным братом вице-спикеру парламента Аиде Касымалиевой.

На брифинге 8 апреля комендант города Ош и Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области Малик Нурдинов заявил, что судья будет привлечен к ответственности в рамках закона, как и любой гражданин. Также Нурдинов добавил, что комендатура уведомит Дисциплинарную комиссию при Совете судей об этом инциденте.

Пресс-служба Ошского областного суда сообщала, что об инциденте было доложено председательнице Верховного суда Гульбаре Калиевой. Также в пресс-службе сообщили, что в момент задержания судьи правоохранителями до наступления комендантского часа оставалось 5 минут, а инцидент произошел возле его дома.

«Эта ситуация произошла не на блокпосте. 6 апреля судья вернулся с работы. После того, как он зашел домой, привезшего его человека задержала милиция, судья вышел на улицу и сказал, что до комендантского часа еще есть время. Его тоже задержали. Возникло непонимание», — объяснил пресс-секретарь Ошского облсуда Бекзат Осмонкулов.

Этот факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти» Уголовного кодекса. Однако в ходе следствия пострадавший милиционер отказался от претензий и написал встречное заявление.

Помимо судьи Ошского облсуда от своих должностей были освобождены судья Нарынского районного суда Эркинбек Мамбеталиев и судья Бишкекского межрайонного суда Нурия Бекбаева.