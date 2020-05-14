Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор бывшему главе Фонда по управлению госимуществом Болсунбеку Казакову и председателю правления «БТА Банка» Темиру Рыскулову.

Они были обвиняемыми в деле о продаже имущества ФУГИ – 48 коттеджей на территории элитного городка «Идеал Хаус», проданных по заниженной цене.

Болсунбек Казаков

Болсунбека Казакова признали невиновным по статьям «Превышение должностных полномочий», «Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации» и «Коррупция». При этом он осужден по статье «Халатность» и приговорен к штрафу в 240 тысяч сомов.

Темир Рыскулов

Темир Рыскулов признан невиновным по статьям «Превышение должностных полномочий», «Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации» и «Коррупция» и оправдан за отсутствием состава преступления в его действиях. С него сняли домашний арест.

Другие подозреваемые были оправданы по этим же статьям, но признаны виновными в халатности, подделке документов и злоупотреблении полномочиями в коммерческой или иной организации. Некоторым из них были назначены штрафы в размере 240 и 180 тысяч сомов.

Экс-главу ФУГИ Болсунбека Казакова задержали и водворили в ИВС в апреле 2018 года. Его подозревали продаже по заниженной цене 48 коттеджей на территории элитного городка. Сам Казаков ответил, что стоимость коттеджей была снижена из-за того, что не было покупателей.

«Стоимость комплекса не снижалась искусственным путем в интересах определенных людей. Объекты проданы участнику, предложившему наибольшую цену с учетом законности и других условий», — заявлял он.

Расследование о продаже «Идеал хаус»

Коттедж элитного городка

Коттеджный комплекс «Идеал хаус» расположен недалеко от резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. Его начали строить в 2008 году. Изначально комплекс строился для свергнутого президента Курманбека Бакиева и его окружения. После революции в апреле 2010 года, коттеджный городок национализировали, а затем выставили на торги.

Журналистка Эльнура Алканова опубликовала осенью 2017 года расследование о продаже элитных коттеджей «Идеал Хаус», которые принадлежали государству. Алканова указывала в своем материале, что с продажей элитных коттеджей может быть связан премьер-министр Сапара Исакова.

Журналистка назвала председателя правления «БТА Банка» Темира Рыскулова возможным покупателем вип-городка и другом Исакова, с которым он учился в детстве. По её сведениям, брат главы правительства Сапар Исаков был назначен на должность в банке, когда совершалась сделка.

Правительство в свою очередь опровергло доводы журналистки и потребовало публичных извинений от нее и издания «Фергана», где был опубликован материал.

Генеральная прокуратура также опровергла связь премьер-министра со сделкой по купле-продаже «Идеал Хауса» — по сведениям главного надзорного органа, Рыскулов и Исаков не учились вместе.

Тем не менее, Генпрокуратура возбудила дело по статьям «Проведение незаконных проверок должностным лицом государственного контролирующего органа» и «Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации», чтобы разобраться в ситуации.

В декабре 2017 году Финпол возбудил уголовное дело в отношении журналистки, следователи подозревали её в разглашении банковской тайны «БТА Банка».

В марте Генпрокуратура вернула дело в отношении Алкановой на доследование в Финпол.

Алканова и «Фергана» отказались извиняться за опубликованный материал, заявив, что в публикации нет прямых утверждений о причастности Сапара Исакова к сделке.

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