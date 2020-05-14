Депутат парламента Гульшат Асылбаева предлагает ужесточить контроль над распространением недостоверной информации в интернете, а также обязать провайдеров хранить информацию о пользователях. Законопроект «О манипулировании информацией», который содержит эти предложения, 14 мая вынесли на общественное обсуждение.

В справке-обосновании говорится, что действующее законодательство не регулирует «должным образом» правоотношения, связанные с распространением информации в Интернете.

Асылбаева предлагает запретить владельцам сайтов или страниц в интернете распространять ложную информацию, при этом, не указывая, как информация будет проверяться на недостоверность.

Согласно законопроекту, владелец сайта обязан модерировать контент для предотвращения нарушений, установленных законодательством Кыргызской Республики. В случае распространения запрещенной в стране информации, к ней «незамедлительно» придется ограничить доступ.

Асылбаева также хочет обязать владельцев сайтов размещать свою фамилию и инициалы, а также электронный адрес для отправки ему «юридически значимых сообщений». Опять-таки, автор законопроекта не указывает о каких сообщениях идет речь.

При этом, депутат хочет узаконить право пользователей интернета свободно искать, получать, и распространять информацию любым способом в соответствии с законом.

При выявлении информации, «имеющей признаки, как ложной или недостоверной», уполномоченный госорган, сможет вынести решение о досудебном ограничении доступа к ней.

Согласно законопроекту, провайдер обязан хранить информацию о приеме, передаче, доставке и обработке голосовой и письменной информации, а также изображений в течение шести месяцев после окончания этих действий. Более того, информацию придется хранить и о самих пользователях.

В законе не прописано, кто будет оплачивать дорогостоящее оборудование, на котором должны храниться данные о пользователях.

Депутаты уже не в первый раз поднимают вопрос о контроле интернета в Кыргызстане. В 2018 году брат действующего президента Асылбек Жээнбеков предложил создать специальный орган, которые будет заниматься мониторингом информационного пространства и Интернета.