Пресс-служба Государственного комитета по делам обороны сообщила, что на базе учебного центра «Ала-Тоо» Вооруженных сил был развернут военно-полевой госпиталь.

По данным ГКДО, госпиталь рассчитан на 76 койко-мест, оснащен современным медицинским оборудованием и техникой, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких.

«Сегодня в госпитале на обсервацию размещен личный состав подразделений ВС, ранее привлекавшийся к несению службы на блокпостах. У всех взяты ПЦР-анализы. Военнослужащие будут находиться 14 дней под наблюдением военных врачей, вся необходимая помощь будет оказываться на местах», — пояснили в ведомстве.

По сообщению ГКДО, на территории госпиталя соблюдаются все санитарно-гигиенические нормы, военнослужащим выданы медицинские маски и СИЗ. Кроме того, организовано трехразовое горячее питание и развернута полевая душевая установка.

Ранее премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что сотрудникам МВД и военнослужащим, задействованным в борьбе с коронавирусом, будут выплачены все положенные компенсации.