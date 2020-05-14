В парламенте 14 мая обсудили сразу два законопроекта о снижении избирательного барьера для партий — это происходит на фоне предстоящих выборов, которые пройдут осенью этого года. Сейчас избирательный порог составляет 9% голосов избирателей, который партии должны преодолеть, чтобы пройти в парламент.

Обсуждение вылилось в спор из-за нарушения регламента и даже в предложение уйти в отставку. Спор начали инициаторы двух похожих законопроектов — предложивший снизить барьер до 5% Мирлан Жээнчороев и выступающий за снижение до 7% Канат Керезбеков.

«Вы должны уйти в отставку»

Мирлан Жээнчороев

Депутат Мирлан Жээнчороев был недоволен тем, что один из законопроектов о снижении барьеров начали обсуждать, хотя его не было в повестке дня. В итоге в один день должны были обсудить два схожих законопроекта.

Он обратил внимание на нарушения со стороны инициатора закона Каната Керезбекова. По словам Жээнчороева, Керезбеков отправил на рассмотрение поправки, не отвечающие нормам закона.

«Вы должны уйти в отставку немедленно. Вы нарушаете закон. Как доктор юридических наук, вы должны плакать над состоянием юриспруденции в стране», — сказал Жээнчороев.

На это Керезбеков оскорбился и попросил не задевать его гордость.

Канат Керезбеков

В спор политиков вмешались их коллеги — депутат Алтынбек Сулайманов попросил Жээнчороева «не показывать себя», потому что «надо поддержать законопроект и идти дальше», но при этом признал нарушение регламента. Правда, политик не видит в этом проблемы, потому что «регламент нарушается не только сегодня».

А депутат Жанар Акаев сказал, что этот законопроект «был спущен сверху».

«Нам осталось только прописать в регламенте Жогорку Кенеша, что первыми на рассмотрение вносятся законопроекты, спущенные сверху и что обсуждаются они не долго. Мы же понимаем, кто дал добро на этот законопроект и почему он внесен в Жогорку Кенеш», — сказал он.

Наталья Никитенко

Депутат Исхак Масалиев выразил мнение, что законопроекты должны рассматриваться вместе. С ним согласилась депутат Наталья Никитенко.

«Это второй раз, когда комитет выходит за рамки регламента. Две инициативы нужно рассматривать вместе. Мы предлагали 5%, законопроект давно поступил во все соответствующие комитеты, затем была озвучена инициатива о 7%. Две инициативы, как минимум, должны быть рассмотрены в одно время, и палата должна решить, какую инициативу поддержать. Недопустимо игнорировать одну инициативу и рассматривать другую», — сказала Никитенко.

«Не читали закон, не комментируйте»

Дастан Джумабеков

Однако спикер парламента, который должен выступать в роли модератора, не увидел нарушения в рассмотрении двух законопроектов в один день, но его возмутил «грубый разговор».

«Если вам не нравится парламент, вас здесь никто не держит! Зачем так грубо разговариваете», — сказал Дастан Джумабеков. Дальше депутаты спорили уже со спикером из-за его высказывания и раскритиковали его.

«Вы уже седьмой или восьмой спикер. Мы со всеми работали, но когда вы пришли, стали адвокатом правительства. Вы не торага кабмина. Вы — торага Жогорку Кенеша. (…) Не читали закон, не комментируйте», — сказал депутат Каныбек Иманалиев, но спикер сказал в ответ — «не вам меня учить». После этого у спикера потребовали отчет по найму сотрудников, тратам средств из его фонда и выдаче наград.

«Все меняют мнение»

И Жээнчороев, и Керезбеков предлагают снизить пороговые барьеры для партий во время выборов в парламент. При этом, этот же созыв парламента в 2017 году проголосовал за повышение барьера до 9%. В команде Жээнчороева пять депутатов, у Керезбекова — 20.

Жанар Акаев

В 2017 году действовал барьер в 7%, а одним из инициаторов повышения был именно Жээнчороев. И несколько депутатов уличили его в этом во время спора на заседании. Заступился за него Жанар Акаев.

«Кто из вас открыто выступал против увеличения порога до 9% в 2017 году? Человек понял свою ошибку и изменил свою позицию. Кто из вас никогда не менял позицию? Те, кто поддакивал предыдущему президенту, сегодня поддакивает нынешнему. Те, кто предлагал когда-то назвать альтернативную дорогу Север-Юг именем Атамбаева, называл его героем, сегодня Атамбаева пинают. Так что не только Жээнчороев меняет свою позицию, есть люди, которые ее меняют в худшую сторону, среди нас много подхалимов», — сказал он.

Неразбериха в партиях

Депутаты заговорили о снижении порогового барьера для партий незадолго до выборов в парламент, которые планируются в октябре этого года. Из-за ссоры бывшего президента Алмазбека Атамбаева и нынешнего главы государства Сооронбая Жээнбекова, некогда провластная партия СДПК, сейчас сошла с лидерских позиций.

Еще одна партия — «Республика — Ата-Журт» — которая также была на лидерских позициях, сейчас переживает кризис. В партии заметна неразбериха, потому что ее лидер Омурбек Бабанов ушел из политики после проигрыша на выборах президента в 2017 году. Он заявлял, что во время и после выборов на него оказывали давление Жээнбеков и Атамбаев, угрожая довести заведенные в отношении политика уголовные дела до конца. Сейчас партию возглавляет Мирлан Жээнчороев.

В итоге, ситуация такова, что в парламенте сейчас нет сильных партий, поэтому вскоре возможны переформатирования и союзы уже существующих политобъединений. Это значит, что действующим депутатам парламента нужно будет найти сильную или богатую партию, чтобы пройти в парламент.

Выборы в местные кенеши не состоялись из-за коронавируса, но в предвыборной гонке ярче всего себя показали партии «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик» — руководителей этих партий связывают с кланом Матраимовых, с одной стороны, и кланом Жээнбековых, с другой.

Отдельно от них популярность набирает движение «Чон Казат», члены которого требуют разоблачения богатых политиков и «возвращения награбленного».

Авторы: Айдай Иргебаева, Анна Капушенко, Евгения Михайлиди.