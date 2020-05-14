Полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев призвал граждан на Орозо айт не собираться в большом количестве, а также не допускать расточительства. Власти опасаются, что массовые скопления людей приведут к новой вспышки коронавируса.

«Скоро, возможно, начнутся мероприятия по организации поминок, связанные с Орозо айтом. Прошу не организовывать массовые скопления людей, не планировать визиты по регионам, а также не допускать неоправданных расходов на убой 2-3 лошадей», — сказал он.

Вместо этого Жылкыбаев посоветовал жителям улучшать свое здоровье, домашний быт и сделать вклад в образование детей.

Муфтият еще не определил день Орозо айта. Ранее муфтий Кыргызстана Максатбек Токтомушев говорил, что пока эпидемиологическая ситуация в стране не улучшится ифтар и таравих-намаз нужно будет совершать дома.

* Ифтар — разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамазан. В последние годы в Кыргызстане стало популярным проводить ифтары в ресторанах и кафе с большим количеством людей.

* Таравих-намаз — желательный намаз, который совершается в месяц Рамазан после обязательной ночной молитвы и длится до появления зари. Мусульмане совершают таравих-намаз в мечетях.

Первые три случая COVID-19 в Кыргызстане были зарегистрированы в Сузакском районе Джалал-Абадской области 18 марта. Стало известно, что зараженные вернулись с умры (паломничество) 12 марта. По состоянию на 14 мая количество зараженных дошло до 1082 человек — от болезни уже излечились 735 из них, 12 пациентов скончались.