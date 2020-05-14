Депутаты одобрили отчет правительства и признали его работу под руководством Мухаммедкалыя Абылгазиева за 2019 год удовлетворительной. Такое решение поддержало 96 депутатов из 120. Против выступили 5 парламентариев.

Программа Абылгазиева называлась «Единство. Доверие. Созидание» и была направлена на улучшение экономических показателей и борьбу с коррупцией. По мнению премьера, правительство выполнило программу на 95%.

На заседании комитета он отчитался об экономических показателях. Правительство сообщило о росте ВВП на 4,5% в 2019 году, увеличении экспорта на 7,5% и улучшении позиций Кыргызстана в международном рейтинге в части создания условий для бизнеса.

По данным Абылгазиева, на основании международных соглашений в Кыргызстан поступили 550 млн долларов, из них 260 млн являются грантовыми средствами.

При этом, доходы республиканского бюджета в 2019 году составили более 152 млрд сомов, а расходы – 162. Дефицит составил почти 10 млрд сомов. В бюджет не поступило 3 млрд 600 млн сомов, от Налоговой службы – 1 млрд 525 млн сомов, от Таможенной – 1 млрд 436 млн сомов.

Некоторые депутаты заявили, что, несмотря на статистические данные правительства, в реальности жизнь кыргызстанцев не стала лучше, и призвали отправить кабинет министров в отставку.

Депутат парламента Исхак Масалиев призывал коллег признать работу правительства неудовлетворительной. Он заявил, что кабмин не справился со своей работой, так как не выполнил план по доходам бюджета.

«Они сами говорят, что выполнили свои задачи на 80%. Не знаю, за счет чего у них повысились рейтинги, но бюджет не выполнен. Нужно же выполнять закон, который мы приняли. Позже приходите и просите снизить план! И таким образом, никто ни за что не несет ответственности!» — цитирует Масалиева издание «Азаттык».

Другой депутат Рыскелди Момбеков также раскритиковал отчет, так как за два года программы «правительство принесло убытки в 50 млрд сомов».

«Если мы примем отчет правительства, то нас не примет народ. Никакого роста нет. Говорили о единстве, доверии и созидании, но никакого доверия и единства нет, программа вышла в ноль», — считает Момбеков.

Однако эта критика никак не повлияла на решение большинства парламентариев.

Абылгазиев возглавил правительство в апреле 2018 года, сменив на этой должности Сапар Исакова, правительству которого депутаты выразили вотум недоверия.

Нынешний премьер работает главой правительства уже более двух лет — он держится на этом посту намного дольше многих своих предшественников. Его удержание на этой должности связывают с политикой действующего президента Сооронбая Жээнбекова. При этом, за прошедшие два года состав правительства практически полностью изменился.