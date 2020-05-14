Республиканский штаб сообщил о госпитализации кыргызстанки вместе с ребенком, которые прибыли в Кыргызстан из города Соль-Илецк Оренбургской области России.

По данным штаба, 11 мая из обсервации «Семетей» в Городскую детскую больницу доставили на карете скорой помощи ребенка с острым энтероколитом без обезвоживания.

Ребенка и его маму экстренно госпитализировали в отдельный бокс с отдельным выходом и входом, потому что у отца семейства ранее был подтвержден коронавирус.

«Первичные ПЦР-анализы у обоих отрицательные. Позже повторно были взяты анализы, которые показали положительный результат. 13 мая оба переведены в Республиканскую инфекционную больницу», — говорится в сообщении штаба.

По данным штаба, все меры предосторожности были соблюдены, медики работали в средствах индивидуальной защиты, а в помещениях проведена дезинфекция.

МИД сообщил о возвращении Кыргызстанцев из города Соль-Илецк 7 мая. В страну вернулся 541 человек. Кыргызстанцы не могли вернуться домой с марта и выехали на спецавтобусах по направлению в Кыргызстан 5 мая.

После прибытия и у 55 кыргызстанцев обнаружили коронавирус. Власти заявили, что кыргызстанцы заразились, потому что ехали в автобусах несколько дней.

На 14 мая в Кыргызстане зафиксировали 1082 случая заражения коронавирусом, при это вылечившимися считаются 735 человек. За все время умерли 12 человек с COVID-19.