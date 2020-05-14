Самолет с 107 кыргызстанцами и 31 казахстанцем прибыл в аэропорт Бишкека. Кыргызстанцев отправили на обсервацию, а казахстанцев на спецтранспорте встретила казахская сторона и увезла их на родину.

Об этом сообщил республиканский штаб.

Ранее, 10 мая, в Кыргызстан прилетели 177 кыргызстанцев из ОАЭ, а 17 мая на родину должны вернуть порядка 400 кыргызских мигрантов из России.

Кыргызстанцы не могли вернуться в Кыргызстан из-за закрытых границ, даже если у них были на руках билеты. За время действия режима ЧС в Кыргызстане кыргызский МИД путем переговоров добился возвращения в страну кыргызстанцев из Китая, Египта, России, Вьетнама, Арабских эмиратов, Тайланда и других стран. Порой это были чартеры, которые оплачивались за счет возвращавшихся кыргызстанцев, иногда граждан Кыргызстана вывозили казахские власти и их уже из Казахстана забирали домой кыргызские дипломаты.