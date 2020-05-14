Минздрав сообщил, что по данным на 14 мая обнаружено 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией:

Бишкек – 14

Чуйская область — 4, из них 2 случая среди прибывших из Соль-Илецка

Ош — 1

Джалал-Абадская область — 4

Нарынская область — 15



Всего в Кыргызстане количество случаев заражения коронавирусом достигло 1082.

При этом, за последние сутки из стационара выписано 9 пациентов.

Бишкек – 5

Ош — 1

Ошская область — 2

Нарынская область — 1

Всего по стране выписано с выздоровлением 735 пациентов.

На обсервации по Кыргызстану находится 1534 человек. За время эпидемии умерли 12 человек, у которых был диагностирован COVID-19. В стационарах находится 335 человек.