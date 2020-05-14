Минздрав сообщил, что по данным на 14 мая обнаружено 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией:
- Бишкек – 14
- Чуйская область — 4, из них 2 случая среди прибывших из Соль-Илецка
- Ош — 1
- Джалал-Абадская область — 4
- Нарынская область — 15
Всего в Кыргызстане количество случаев заражения коронавирусом достигло 1082.
При этом, за последние сутки из стационара выписано 9 пациентов.
- Бишкек – 5
- Ош — 1
- Ошская область — 2
- Нарынская область — 1
Всего по стране выписано с выздоровлением 735 пациентов.
На обсервации по Кыргызстану находится 1534 человек. За время эпидемии умерли 12 человек, у которых был диагностирован COVID-19. В стационарах находится 335 человек.