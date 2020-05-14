Заместитель министра здравоохранения Мадамин Каратаев рассказал, что выявлено 3 случая заражения младенцев коронавирусной инфекцией.

Всего за все время 12 младенцев заразились COVID-19.

«Чаще всего младенцы заражаются от близких людей, у которых инфекция протекала бессимптомно. В связи с этим, усилены меры контроля среди всех граждан, особенно среди детей», – заявил он.

На 13 мая было известно о 9 случаях заражения младенцев до 1 года. Всего, на 13 мая, 134 ребенка до 15 лет заразилось коронавируом.

По состоянию на 14 мая в Кыргызстане количество случаев заражения коронавирусом достигло 1082. Всего по стране выписано с выздоровлением 735 пациентов. За время эпидемии умерли 12 человек, у которых был диагностирован COVID-19.