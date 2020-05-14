Тысячи мигрантов из Центральной Азии вернулись к работе на городских стройках. Это произошло после того, как власти Москвы сняли часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Все полтора месяца мигранты жили без денег, так как большую часть заработка они обычно отправляют домой. Многим было нечем платить за жилье, часть признается, что просто голодала.

«Ребята сейчас находятся в очень тяжелом состоянии: у них денег нет, квартплату нечем уже платить. Некоторые берут в долг друг у друга. Нам звонили и поздравляли, сказали, что выходим на работу. Ждем с нетерпением», – рассказал в интервью Настоящему времени один из мигрантов. Другие мигранты рассказали журналистам, что больше месяца жили в долг и обращались в благотворительные организации.

Одна из них, Фонд помощи миграции, помогала мигрантам с покупкой продуктов период карантина.

«Настоящее время» со ссылкой на экспертов сообщило, что строительный бизнес в Москве за время карантина «сильно не пострадал», так как обычно строительные компании предусматривают форс-мажорные ситуации заранее.

По их словам, строительная отрасль в Москве будет нуждаться в работниках после эпидемии, поэтому часть мигрантов сможет сохранить работу.

Часть кыргызских мигрантов работала на строительстве инфекционных больниц во время пандемии — известно о смерти одного кыргызстанца во время пожара на стройке в Москве, у еще около 40 кыргызстанцев-строителей в Псковской области обнаружили коронавирус.

Кыргызские мигранты в России

Трудовые мигранты из Кыргызстана оказались в тяжелом положении.

Несмотря на введенные ограничения, часть из них продолжала работать. Среди них есть случаи заражения коронавирусной инфекцией. По словам председателя Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкула Аттакурова, в Кыргызстан из России уже было отправлено более 20 тел погибших.

Аттакуров отметил, что не все тела выдают для переправки на родину. По его словам, тогда их приходится хоронить на кладбищах Москвы и Московской области.

«Многие наши трудовые мигранты живут в арендованных квартирах по много человек. И, заболей хоть кто-то один из них, в группе риска оказываются и все остальные», – сказал он.

Повар Алтын Зулпиев рассказал «Клоопу» о том, что уже больше месяца сидит без работы из-за карантина. Он рассказал, что просил помощи у посольства, рассказал про свою ситуацию и беременную жену. Но ответа так и не последовало.

По его словам, у 18 их соседей по квартире такие же проблемы.

«Денег у нас нет, но уже нужно платить квартплату. Мы кушаем раз в день. Сейчас нет возможности искать другую работу, нам велели сидеть дома, на улицу выходить нельзя. Милиция может забрать, даже если вышел за хлебом. Мы ждем, когда разрешат выехать, но как? Денег нет! […] Мы писали, звонили посольству, но нам еще не ответили», — рассказал Алтын.

Оставшимся без средств к существованию кыргызстанцам и уроженцам Кыргызстана помогают представители кыргызской диаспоры. А правозащитники, работающие с мигрантами, жалуются на усиливающуюся дискриминацию по отношению к этим людям.

12 мая десятки кыргызстанцев собрались возле посольства Кыргызстана в России. Они требовали, чтобы их забрали домой 17 мая.

Полицейские, дежурившие у посольства, призывали собравшихся соблюдать дистанцию во избежание распространения коронавируса. Некоторых демонстрантов задержали правоохранители.

Посол Кыргызстана в России в своем интервью «Азаттыку» заверил, что кыргызская сторона попросила вывезти граждан Кыргызстана из Москвы на 400-местном самолете.

До этого министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков заявил, что в мае планируется возвращение 1000 кыргызстанцев из-за рубежа — среди них 402 кыргызстанца в Москве.

Во время отчета перед парламентом премьер-министра Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что за прошедший год мигранты из Кыргызстана выслали на родину 2,4 млрд долларов. При этом на помощь для них во время пандемии было выделено 20 миллионов сомов.

По данным Нацстаткома, в 2019 году ВВП Кыргызстана составил 8,4 млрд долларов США. Доля переводов мигрантов к ВВП в 2019 году составила 28,5%.

На сегодняшний день Россия занимает второе место по количеству зараженных коронавирусом — по стране зарегистрировано уже более 250 тысяч случаев заражения. Из-за болезни в России погибло уже 2 305 человек, а вылечилось 53 тысячи человек. По официальной информации, в России находятся более 700 тысяч наших граждан.

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