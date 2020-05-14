Республиканский штаб сообщил, что у восьми рожениц и одного врача в Нарыне выявили коронавирус. Сейчас они получают лечение в Нарынской областной больнице, их состояние удовлетворительное.

В штабе отмечают, что остальные шесть заражённых, о которых минздрав сообщил на брифинге 14 мая, были их контактными родственниками.

На сегодняшний день известно об 11 случаях заражения коронавирусной инфекцией среди медработников Нарынской областной больницы. Они работали в родильном отделении, где сейчас находятся 8 рожениц, их дети, и 7 беременных.

В штабе отметили, что в отделении предварительно провели дезинфекцию помещений.

Дети до года тоже могут заразиться коронавирусом, причём от заражённого члена семьи, у которого инфекция может протекать бессимптомно.

В Кыргызстане известно уже о 12 случаях инфицирования COVID-19 среди младенцев.

По состоянию на 14 мая в Нарынской области зафиксировано 152 случая заражения коронавирусом. Разбивка на 100 тысяч человек показывает, что именно в этой области Кыргызстана заражаются больше всего.

По всей республике зафиксировано уже 1082 случая заражения COVID-19. Из них 248 — это медработник.

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